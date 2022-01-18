«Эвертон» назначит главным тренером Лэмпарда, если не договорится с Мартинесом

Английский «Эвертон» находится в поисках нового главного тренера, после того как недавно «ириски» уволили Рафаэля Бенитеса. Приоритетным вариантом для клуба является тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, который не против вернуться в клуб. Но в то же время наставник не хочет покидать своё текущее место работы.

Ранее испанец получил отказ на просьбу к руководству сборной Бельгии совмещать две работы до чемпионата мира 2022 года. Таким образом, в ближайшее время Мартинесу предстоит решить, стоит ли ему возвращаться в «Эвертон».