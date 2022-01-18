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2 часа назад

«Эвертон» назначит Лэмпарда, если не удастся договориться с Мартинесом

Английский «Эвертон» находится в поисках нового главного тренера, после того как недавно «ириски» уволили Рафаэля Бенитеса. Приоритетным вариантом для клуба является тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, который не против вернуться в клуб. Но в то же время наставник не хочет покидать своё текущее место работы.

«Эвертон» назначит главным тренером Лэмпарда, если не договорится с Мартинесом
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее испанец получил отказ на просьбу к руководству сборной Бельгии совмещать две работы до чемпионата мира 2022 года. Таким образом, в ближайшее время Мартинесу предстоит решить, стоит ли ему возвращаться в «Эвертон».

По сообщениям Evening Standard, главной альтернативой Мартинесу является бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который уже почти год находится без работы. Если «ирискам» не удастся договориться с Мартинесом, то они в первую очередь начнут переговоры с Лэмпардом.

Премьер-лига,Рафаэль Бенитес,Фрэнк Лэмпард,Роберто Мартинес,
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