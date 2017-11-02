Пожизненное отстранение: Россию лишают медалей Сочи

Пожизненное отстранение: как Россию лишают медалей Сочи

Российские лыжники Александр Легков Евгений Белов пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом и отстранены от участия во всех последующих Олимпийских играх, а их результаты в Сочи аннулированы.

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов пожизненно дисквалифицированы, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года аннулированы. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе МОК.

Согласно постановлению, медали, завоеванные спортсменами в Сочи, должны быть переданы международной организации,

а за исполнение решений МОК должен проследить Олимпийский комитет России (ОКР).

Решение МОК грянуло как гром среди ясного неба, и теперь российской лыжной сборной придется обойтись без одних из лидеров национальной команды.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не скрывала своего шока, давая комментарий по поводу печальных событий. «Я не комментирую ситуацию по оставшимся лыжникам.

Могу сказать, что мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS»,

— приводит ее слова ТАСС

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «Газете.Ru» дисквалификацию лыжников.

«Мы только что переехали из Финляндии в Швецию на сборы и буквально в дороге нас застала эта новость. Это просто шок и полное негодование по поводу того, что по каким-то косвенным причинам, не относящимся к спортсменам, их просто дисквалифицировали.

Лыжники выполняли все свои функции, сдавали пробы, были честны и порядочны. Ответственность за эти пробы лежит на самом WADA и на тех сотрудниках, которые хранили их.

Это улики, которые не относятся к спорту и самим спортсменам. Как можно было дисквалифицировать за это наших лыжников, я не понимаю. Потому что любой может «царапнуть» пробу спортсмена, а потом найти там положительные результаты антидопинговой проверки. Это косвенные причины, за которые лыжники не несут ответственности, ведь это зона ответственности WADA и тех людей, которые хранят и транспортируют пробы», — заявил Бородавко.

Специалист также подчеркнул, что считает в такое решение МОК вмешалась политика.

«На мой взгляд, это на сто процентов политизированное дело, с этого оно и начиналось, а именно со слов бывшего главы Московского антидопингового агентства Григория Родченкова , который указал WADA на этих спортсменов.

Кроме его слов у WADA нет ничего на наших лыжников, то есть ни одного положительного результата, ни одного невыполненного действия со стороны спортсменов. Александр и Евгений все честно и полностью выполняли. Я не нахожу никаких слов по поводу того, что случилось», — заключил Бородавко.

Выяснением причастности российских спортсменов и чиновников к манипуляции с допинг-пробами занимается созданная МОК комиссия по этике под руководством Дениса Освальда , которая призвана проверить выводы, сделанные в докладе Макларена, где обвинениям подверглось большое количество российских спортсменов, а также ряд государственных чиновников.

Спортсмены были вынуждены пропустить не только этапы Кубка мира, но и чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Все отстраненные атлеты подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), постановивший в мае этого года, что дисквалификация будет снята с лыжников 1 ноября, если в деле не появится новых данных.

Одновременно со слушаниями CAS комиссия Освальда проводила расследование и перепроверку фактов в докладе Макларена.

История развивалась неторопливо до понедельника, 30 октября, когда прошел последний день слушания апелляции российских лыжников в CAS. По завершении заседания суд не вынес решения, и вопрос о возвращении спортсменов на лыжню остался открытым.

Однако МОК решил действовать по горячим следам, и в тот же день на заседании дисциплинарного комитета Освальд объявил о том, что владеет доказательствами против некоторых российских спортсменов и намерен идти в этом деле до конца.

Два дня спустя, не дожидаясь решения CAS по апелляции, МОК принял постановаление относительно двоих лыжников.

В связи с таким жестким решением, не исключено, что остальных четверых спортсменов может постигнуть та же участь.

В результате постановления МОК Легкову придется вернуть две олимпийские награды — золото в гонке на 50 км свободным стилем и серебро эстафеты 4х10 км. Таким образом эстафетных медалей лишатся и товарищи Александра по команде Дмитрий Япаров Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.

Вылегжанин, в свою очередь, станет олимпийским чемпионом на дистанции 50 км, а Илья Черноусов поменяет бронзу на серебро.

Третье место отойдет норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который, к слову, был дисквалифицирован в прошлом году на два месяца за превышение в крови уровня сальбутамола, используемого для лечения астмы.

К сожалению, уверенности в том, что Вылегжанин получит золото нет, так как он входит в число шести отстраненных лыжников, и решения по нему пока не принято.

Белову ничего не придется возвращать, так как он стартовал на Олимпиаде в скиатлоне и гонке на 15 км классическим стилем и занял 18-е и 25-е места соответственно.

Уже известно, что Легков и Белов подадут апелляцию на решение МОК в CAS, сообщает ТАСС.

Легков — один из самых титулованных российских лыжников. В сезоне-2012/13 он стал первым россиянином, выигравшим престижный Тур де Ски, а также завоевал серебро и бронзу в составе эстафетных команд на чемпионатах мира 2007 и 2013 годов.

Пик карьеры Легкова пришелся на домашние Олимпийские игры, где он выиграл золото королевской гонки на 50 км и серебро эстафеты.

Увы, после постановления МОК двух главных наград своей жизни лыжник будет лишен.

Напомним, что в 2016 году вокруг российского спорта разгорелся скандал. После обвинений бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в государственной поддержки употребления допинга Международное антидопинговое агентство (WADA) создало специальную комиссию под руководством Ричарда Макларена , которая подтвердила обвинения и выпустила два доклада, обвиняющих Россию в допинговых махинациях.

Окончательного решения МОК относительно всей российской олимпийской сборной пока не принято, однако столь жесткое наказание Легкова и Белова не позволяет с большим оптимизмом смотреть в будущее.