Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет передал России список спортсменов, которые смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2018 года, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков . Слова спортивного чиновника приводит пресс-служба ОКР.

Как рассказал Поздняков, в данном списке отсутствуют несколько ведущих спортсменов, например, биатлонист Антон Шипулин , лыжник Сергей Устюгов и конькобежец Виктор Ан, которые не были замешаны в допинговом скандале. Чиновник подчеркнул, что теперь ОКР отправит МОК официальное письмо, в котором потребует объяснить причины неприглашения «чистых» россиян.

«Причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам», — уверен он.

Ранее ОКР предоставил МОК список из 358 спортсменов, из которых особая комиссия Олимпийского комитета должна выбрать тех, кто может быть приглашен на Олимпиаду. После этого российская сторона назовет окончательный список.

23-е зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.