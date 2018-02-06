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Лыжники могут остаться без соревнований на ОИ
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Соревнования по лыжным гонкам на ОИ-2018 могут быть отменены из-за морозной погоды 

RT на русском 6 февраля 2018
Фото: ТАСС
Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане могут быть отменены из-за морозной погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Международной федерации лыжных гонок (FIS) Джанфранко Каспера.
Он отметил, что у FIS есть правила, согласно которым соревнования по лыжным гонкам могут быть отменены при температуре минут 22 градуса по решению директора гонка и врачей.
Во вторник температура в Пхёнчхане упала до минут 20 градусов, однако, по прогнозам, в ближайшие дни в олимпийской столице ожидается потепление.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не предоставил FIS объяснения причин недопуска к ОИ-2018 лыжника Устюгова.
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