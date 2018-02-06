Российские лыжники отправились на Олимпиаду в Пхенчхан 

Российские лыжники отправились в Пхенчхан для проведения заключительного этапа подготовки к соревнованиям на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.
Среди спортсменов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК), Вячеслав Колясев, Дмитрий Веретейников, Леонид Вионградов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Александр Большунов и Алексей Червоткин.
Кроме лыжников в Сеул отправилась женская команда по прыжкам на лыжах с трамплина, а именно: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Анастасия Баранникова.
Ранее Аввакумова рассказала об отношении иностранных спортсменов к россиянам.