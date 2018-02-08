Врач оправдала норвежских олимпийцев-астматиков

Зачем норвежцы привезли на ОИ частично запрещенные препараты

Врач олимпийской сборной Норвегии объяснила шесть тысяч доз лекарства от астмы, привезенных командой на Игры в Южной Корее, сообщает NRK.

По словам главы норвежской медслужбы Моны Кьелдсберг, количество лекарства действительно выглядит большим, но лишь до его «деления» на 250 членов сборной. Врач отметила, что во время принятия решения о необходимом количестве антиастматических препаратов медицинская служба учитывала опыт предыдущей Олимпиады.

«Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность», — подчеркнула она.