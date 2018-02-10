В Скандинавии проклинают недопуск Устюгова

Чарковский: представители скандинавских сборных проклинают недопуск Устюгова на ОИ

Представители скандинавских сборных по лыжным гонкам проклинают решение не пускать на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова . Об этом ТАСС заявил глава делегации российских лыжников на Играх Юрий Чарковский

"Представители других команд возмущены. Особенно скандинавы, которые понимают, что у соревнований было бы больше интриги, если бы выступал Устюгов, который в любой ситуации боролся бы за призовые места. И никто не может понять, на основании чего его нет. Все плюются и проклинают безосновательное решение не допускать наших сильнейших спортсменов", — сказал Чарковский. Устюгов не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры, несмотря на то, что раньше никогда не подозревался в нарушении антидопинговых правил. Он был в числе 47 россиян, которые оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляции были отклонены 9 февраля, в день открытия Олимпиады.

"Шведы никогда не были на нашей стороне, но даже они сейчас возмущаются, потому что понимают, что лишаются одного конкурента", — отметил он. Собеседник агентства также отметил, что представители других стран добродушно относятся к российским спортсменам.

"Иностранцы к нам все хорошо относятся, без проблем", — рассказал Чарковский. "Корейцы к нам относятся просто великолепно, никаких проблем нет. Все всем довольны: кухня хорошая, питание великолепное. Нашим спортсменам не на что обижаться, атмосфера хорошая. Наши соседи по подъезду — команды по фристайлу, горным лыжам, сноуборду", — добавил он.

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.