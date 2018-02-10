В Скандинавии проклинают недопуск Устюгова

Представители скандинавских сборных по лыжным гонкам проклинают решение не пускать на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. Об этом ТАСС заявил глава делегации российских лыжников на Играх Юрий Чарковский.
Устюгов не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры, несмотря на то, что раньше никогда не подозревался в нарушении антидопинговых правил. Он был в числе 47 россиян, которые оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляции были отклонены 9 февраля, в день открытия Олимпиады.
"Представители других команд возмущены. Особенно скандинавы, которые понимают, что у соревнований было бы больше интриги, если бы выступал Устюгов, который в любой ситуации боролся бы за призовые места. И никто не может понять, на основании чего его нет. Все плюются и проклинают безосновательное решение не допускать наших сильнейших спортсменов", — сказал Чарковский.
"Шведы никогда не были на нашей стороне, но даже они сейчас возмущаются, потому что понимают, что лишаются одного конкурента", — отметил он. Собеседник агентства также отметил, что представители других стран добродушно относятся к российским спортсменам.
"Иностранцы к нам все хорошо относятся, без проблем", — рассказал Чарковский.
"Корейцы к нам относятся просто великолепно, никаких проблем нет. Все всем довольны: кухня хорошая, питание великолепное. Нашим спортсменам не на что обижаться, атмосфера хорошая. Наши соседи по подъезду — команды по фристайлу, горным лыжам, сноуборду", — добавил он.
Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.