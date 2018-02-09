Кубок России по лыжным гонкам продлят для не попавших на ОИ

Кубок России по лыжным гонкам будет продлен для не попавших на Олимпиаду спортсменов

"В агентство по спорту Архангельской области поступило письмо от президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе с предложением продлить соревнования, которые пройдут в Устьянском районе области. Пресс-служба Архангельской области сообщила, что Кубок России по лыжным гонкам будет продлен на три для специально для участников, которых не допустили на Олимпийские игры, сообщает ТАСС Это обращение было поддержано и финал Кубка России продлен до 3 марта, чтобы в нем смогли принять участие спортсмены, которые не попали на Олимпийские игры", — сообщила представитель ведомства. Официальное открытие финала Кубка России по лыжным гонкам намечено на 24 февраля. Ранее отстраненный лыжник Сергей Устюгов призвал поддержать допущенных на Олимпиаду россиян.