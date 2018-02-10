Диктор представил Непряеву как представительницу России

Ведущий на лыжном стадионе в Пхёнчхане, объявляя состав участниц женского скиатлона на 15 км в рамках Олимпиады-2018, представил Наталью Непряеву, выступающую за команду «Олимпийские спортсмены из России», как представительницу России.
«Наталья Непряева из России», — сказал диктор.
Ранее в стартовом протоколе этой гонки, опубликованном на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта, рядом со всеми россиянками изображён флаг России, а не Международного олимпийского комитета. Напомним, что все российские спортсмены, получившие от МОК приглашение на Игры-2018, выступают в составе команды «Олимпийские спортсмены из России» под флагом МОК.