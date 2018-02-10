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Вяльбе прокомментировала результат российских лыжниц на ОИ
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Вяльбе прокомментировала результат российских лыжниц на ОИ-2018 

RT на русском 10 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результат российских лыжниц на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщает телеканал «360».
«Я считаю, что это очень достойное выступление, очень хорошо выступили. Все девочки в тридцатке и для нас это хороший результат. Хочу отметить, что это лучше, чем на Олимпиаде в Сочи. Мы довольны результатом», — сказала Вяльбе.
Ранее стало известно, что российские лыжницы Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Жанбалова в скиатлоне расположились на восьмой, 12-й, 18-й и 21-й позициях соответственно.
Золото завоевала шведская лыжница Шарлотт Калла.
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