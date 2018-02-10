Вяльбе прокомментировала результат российских лыжниц на ОИ-2018

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Россиянка Миленина завоевала золото в лыжном спринте на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Вице-президент IBU уверен, что в будущем всплывёт ещё не один допинг-случай у россиян

Россиянка Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км на Паралимпиаде в Пхёнчхане