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«Деревянная медаль»: россиянин не догнал норвежцев
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Спицов пробежал 15 км со сломанной лыжей 

Рамблер 11 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский лыжник Денис Спицов пробежал на Олимпиаде половину дистанции со сломанной лыжей, что не помешало ему занять четвертое место. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Россиянин смог вернуться в группу лидеров, несмотря на досадное падение на старте. Спортсмен также рассказал о трудностях во время гонки.
«Сломал кончик лыжи, хорошо, что палки целы остались. Смог вернуться в гонку. Пробежал 15 км со сломанной лыжей? Да, всё верно», — рассказал он.
Напомним, в скиатлоне Спицов уступил трем норвежцам. При этом старт для россиянина сложился крайне неудачно. Он попал в завал из-за упавшего соперника. Однако Денис смог отыграть 40-секундное отставание, уступив в итоге победителю всего 12,7 секунды.
Спицов заявил, что доволен тем, как прошла гонка, хотя он и занял «обидное» четвертое место.
 Ещё 4 источника 
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