«Деревянная медаль»: россиянин не догнал норвежцев

Спицов пробежал 15 км со сломанной лыжей

Российский лыжник Денис Спицов пробежал на Олимпиаде половину дистанции со сломанной лыжей, что не помешало ему занять четвертое место. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Сломал кончик лыжи, хорошо, что палки целы остались. Смог вернуться в гонку. Пробежал 15 км со сломанной лыжей? Да, всё верно», — рассказал он. Россиянин смог вернуться в группу лидеров, несмотря на досадное падение на старте. Спортсмен также рассказал о трудностях во время гонки.

Напомним, в скиатлоне Спицов уступил трем норвежцам. При этом старт для россиянина сложился крайне неудачно. Он попал в завал из-за упавшего соперника. Однако Денис смог отыграть 40-секундное отставание, уступив в итоге победителю всего 12,7 секунды.

Спицов заявил, что доволен тем, как прошла гонка, хотя он и занял «обидное» четвертое место.