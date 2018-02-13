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Флаг СССР появился на Олимпиаде
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На соревнованиях по лыжному спринту был вывешен флаг СССР 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: championat.com
На соревнованиях по лыжному спринту на Олимпийских играх в Пхёнчхане был вывешен флаг СССР, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Спустя какое-то время он был снят, поскольку регламент МОК не предусматривает присутствие флагов стран, которые не участвуют в турнире.
После окончания квалификации в лыжном спринте классическим стилем борьбу за награды среди россиян продолжат Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Александр Панжинский, Александр Большунов и Алексей Виценко. Они выступают в четвертьфинале.
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