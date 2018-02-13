Флаг СССР появился на Олимпиаде

На соревнованиях по лыжному спринту был вывешен флаг СССР

На соревнованиях по лыжному спринту на Олимпийских играх в Пхёнчхане был вывешен флаг СССР, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров

Спустя какое-то время он был снят, поскольку регламент МОК не предусматривает присутствие флагов стран, которые не участвуют в турнире.