Гросс: на Олимпиаде не настоящая сборная РФ

«Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда. Здесь Антон Бабиков и Матвей Елисеев, но нам не хватает других отличных биатлонистов», — добавил Гросс.

Гросс также добавил, что не стоит оценивать результаты российской сборной в Пхёнчане, отметив, что на них принимает участие «не настоящая» команда России.