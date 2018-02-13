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Непряева и Белорукова пробились в полуфинал спринта
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Непряева и Белорукова пробились в полуфинал лыжного спринта на ОИ-2018 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: ТАСС
Завершились четвертьфинальные забеги в женском лыжном спринте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Обе российские спортсменки — Наталья Непряева и Юлия Белорукова сумели пробиться в полуфинал. Наши лыжницы выиграли свои забеги и шагнули в следующую стадию. Полуфиналы в лыжном спринте классическим стилем у женщин запланированы на 14:55 по московскому времени.
В мужском спринте из россиян остались Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко. Спортсмены успешно справились с квалификацией.
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