Непряева и Белорукова пробились в полуфинал спринта

Завершились четвертьфинальные забеги в женском лыжном спринте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Обе российские спортсменки — Наталья Непряева и Юлия Белорукова сумели пробиться в полуфинал. Наши лыжницы выиграли свои забеги и шагнули в следующую стадию. Полуфиналы в лыжном спринте классическим стилем у женщин запланированы на 14:55 по московскому времени.
В мужском спринте из россиян остались Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко. Спортсмены успешно справились с квалификацией.