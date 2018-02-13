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Россияне выиграли вторую медаль Олимпиады за час
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Россияне выиграли сразу две медали Олимпиады за час 

Рамблер 13 февраля 2018
Лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает РИА «Новости».
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, который финишировал с результатом 3 минуты 5,75 секунды. Серебряную награду завоевал итальянец Федерико Пеллегрино, он уступил победителю 1,34 секунды.
>> Россия завоевала четвертую медаль Олимпиады
Результат россиянина — 3 минуты 7,11 секунды.
Эта награда стала пятой для Олимпийских атлетов из России и второй медалью в течение часа. Ранее бронзу в спринтерской гонке классическим стилем у женщин завоевала Юлия Белорукова.
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