Три в одном: Россия набирает медальные обороты

Российская команда по керлингу выиграла матч за бронзовые медали у Швейцарии, лыжники Александр Большунов Юлия Белорукова также поднялись на третью ступень пьедестала почета. «Газета.Ru» представляет обзор четвертого дня Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане.

Керлинг

Четвертый день Олимпиады в Пхенчхане начался для российских болельщиков на мажорной ноте.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушеницкий выиграли бронзовые медали в турнире по керлингу в смешанных парах.

Все помнят, как днем ранее россияне потерпели обиднейшее поражение в полуфинале от швейцарцев. Но на следующий день спортсмены собрались и выдали один из своих лучших матчей на турнире.

В игре за третье место российской паре противостояли опасные норвежцы, с которыми в групповом этапе пришлось изрядно помучиться. Матч в группе завершился со счетом 4:3 в пользу наших соотечественников, однако все решилось в последнем энде, перед которым счет был равным — 3:3.

После обидного поражение от Швейцарии Брызгалова с Крушельницким явно разозлились и сразу же завладели инициативой в игре с Норвегией, оторвавшись на три камня. Викинги смогли вернуть интригу в средних эндах, сократив счет до минимума, однако концовка лучше вышла у россиян, и итоговый счет 8:4 наглядно отражает их явное превосходство в матче.

Олимпийским чемпионом стала команда Канады, разгромившая в финале Швейцарию — 10:3.

Лыжные гонки

Почин керлингистов подхватили и российские лыжники, которые за один день принесли сразу две бронзовые награды. Лыжники вообще дают много поводов для радости, а главное — оптимизма. В отсутствие лидеров спортсмены в каждой гонке показывают достойные результаты. Очень большая ответственность легла на плечи молодых атлетов, которые под ее грузом не только не прогнулись, но и некоторые расцвели. Так что, с будущим лыжного спорта у нас проблем не предвидится.

Восьмое место Натальи Непряевой и четвертое — Дениса Спицова в скиатлоне оказались предвестниками того, что болельщики смогли увидеть в спринте в классическом стиле.

Сначала Юлия Белорукова пришла к третьей к финишу в своем финале, а буквально через 15 минут 21-летний Александр Большунов повторил успех своей подруги по сборной.

А ведь еще несколько дней назад приезд болевшего бронхитом Большунова в Пхенчхан был под вопросом, но он все-таки смог выздороветь и вернуть боеспособную форму. Отметим также четвертое место в финале Натальи Непряевой и выход в полуфинал Александра Панжинского , и у России могут получиться сильные дуэты на командный спринт.

У женщин золото выиграла шведка Стина Нильссон , опередившая норвежку Майкен Фаллу, а у мужчин олимпийским чемпионом стал норвежский вундеркинд Йоханнес Клэбо . Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрини.

Шорт-трек

На ледовой арене «Каннын» был насыщенные день. В шорт-треке состоялись соревнования сразу на трех дистанциях, правда медальный комплект разыгрывался только один.

Женщины вели борьбу за золото на 500 м, начиная с четвертьфинальных забегов. Российская спортсменка Софья Просвирнова бодро начала состязания и уверенно выиграла свой забег.

Однако в полуфинале Просвирнова финишировала третьей, что не позволило ей пройти в заветный финал.

В главном забеге быстрее всех была итальянка Арианна Фонтана , представительница Голландии Яра ван Керкхоф стала серебряной медалисткой, а бронзу выиграла Ким Бутен из Канады.

У мужчин состоялись предварительные забеги на дистанции 1000 м, и в своем квартете бронзовый призер Игр в Пхенчхане Семен Елистратов уверенно прошел со второго места в четвертьфинал, который состоится еще нескоро — в субботу, 17 февраля.

Мужчины также соревновались за выход в финал в эстафете на 5000 м, но российская команда не принимала участие в забегах, так как из-за недопуска ни Игры Виктора Ана не получилось набрать полную команду.

Хоккей

Продолжается женский олимпийский хоккейный турнир, и у сборной России в двух матчах два поражения. Объясняется это тем, что россиянки в первых двух играх встретились с лучшими командами мира — Канадой и США. Вторая игра с американками прошла примерно в том же ключе, что и с «кленовыми». Россиянки долгое время держали оборону, не позволяя соперницам оторваться в счете, но во втором периоде не выдержали, и американок было уж не удержать — голы посыпались в ворота россиянок градом. Как итог — поражение со счетом 0:5.

Но отчаиваться российским болельщикам не стоит, потому что борьба за бронзу еще не проиграна.

Регламент олимпийского турнира очень своеобразен, и групповые матчи ничего для наших соотечественниц не решают.

Из группы А первые две сборные идут напрямую в полуфинал, и две другие встретятся в четвертьфинале с лучшими командами группы В.

Рассчитывать на место выше третьего все равно не приходилось, так что основные события развернуться в четвертьфинале, где россиянки сыграют либо с командой Швеции, либо со сборной Швейцарии.

Другие виды

Единственная россиянка Екатерина Батурина завершила турнир на 15-м месте.

В горных лыжах в комбинации россияне начали было болеть за Павла Трихичева , но наш соотечественник упал во время прохождения скоростного спуска и выбыл из борьбы. Падение Павала выглядело очень страшным, но спортсмен, к счастью, не получил серьезных повреждений. Золото в комбинации выиграл знаменитый австриец Марсель Хиршер, серебро завоевал француз Алексис Пинтюро , а его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде замкнул тройку сильнейших.

В сноуборде у мужчин проходила квалификация в хаф-пайпе, которую выиграл легендарный американец Шон Уайт

Единственный российский участник Никита Автанеев с 20-м результатом не смог отобраться дальше.

Девушки же разыграли в этой дисциплине медали, и победительницей стала Хлоя Ким из США. Лю Цзяю из Китая была второй, а бронзу выиграла еще одна американка — Ариэл Голд. Российские спортсменки в соревнованиях участия не принимали.

На конькобежном овале мужчины боролись на дистанции 1500 м — коронке не допущенного до Игр Дениса Юскова . В отсутствие чемпиона и рекордсмена мира победу одержал голландец Кьелд Нейс, серебро также отошло к «оранье» в лице Патрика Руста, а бронзу выиграл хозяин Игр Мин Сок Ким.

Медальный зачет

В неофициальном медальном зачете продолжает лидировать Германия с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Нидерланды, благодаря победам в конькобежном спорте, удерживают вторую строчку (4-4-2). Тройку лучших замкнула Норвегия (3-5-3).

Россия располагается на 11-й позиции с одни серебром и четырьмя бронзами. По общему количеству медалей россияне делят с Францией шестое место.