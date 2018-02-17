Россия выиграла очередную медаль Игр 

Женская сборная России — Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская — выиграла бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане в эстафетной гонке, сообщает ТАСС.
Первые два этапа эстафеты преодолеваются классическим стилем, а третий и четвертый — свободным. Результат россиянок — 20 км за 52 минуты 7,6 секунды.
На первом месте оказались норвежки Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген (51.24,3), серебро досталось шведкам — Анне Хог, Шарлотте Калла, Эббе Андерссон, Стине Нильссон (51.26,3).
В последний раз женская сборная России увезла медаль с Олимпиады в Турине-2006 — тогда Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева выиграли золото.