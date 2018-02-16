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Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы
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Спицова вызвали на допинг-контроль после победы 

Рамблер 16 февраля 2018
Фото: ТАСС
Бронзовый медалист Олимпиады 2018 года в Пхенчхане лыжник Денис Спицов был вызван на допинг-контроль сразу после пресс-конференции по случаю окончания соревнования, сообщает «Газета.ru».
«Прямо сейчас мне хочется закончить пресс-конференцию, пройти допинг-контроль и позвонить родным», — заявил спортсмен журналистам.
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Также он успел рассказать, что посвящает свою награду отцу, так как тот привел его «в лыжи». Кроме того, Спицов отметил, что на данный момент является «одним из лучших» лыжников мира, а лучшим — швейцарец Дарио Колонья, который выиграл золото в той же гонке.
Сегодня Денис Спицов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянин менее чем на пять секунд отстал от пришедшего вторым норвежца Симена Крюгера и ровно на 23 секунды — от Колоньи. Еще три представителя России — Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Алексей Виценко — заняли 14-е, 20-е и 49-е места соответственно.
Накануне стало известно, что во время встречи с российскими спортсменами глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предупредил спортсменов, что за соблюдением ими правил следит особая группа, а также о том, что информация обо всех «проблемных вопросах» и «нареканиях» доходит до исполнительного комитета МОК.
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