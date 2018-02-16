Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы

Спицова вызвали на допинг-контроль после победы

«Прямо сейчас мне хочется закончить пресс-конференцию, пройти допинг-контроль и позвонить родным», — заявил спортсмен журналистам. Бронзовый медалист Олимпиады 2018 года в Пхенчхане лыжник Денис Спицов был вызван на допинг-контроль сразу после пресс-конференции по случаю окончания соревнования, сообщает «Газета.ru»

Также он успел рассказать, что посвящает свою награду отцу, так как тот привел его «в лыжи». Кроме того, Спицов отметил, что на данный момент является «одним из лучших» лыжников мира, а лучшим — швейцарец Дарио Колонья, который выиграл золото в той же гонке.

Андрей Ларьков и Сегодня Денис Спицов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянин менее чем на пять секунд отстал от пришедшего вторым норвежца Симена Крюгера и ровно на 23 секунды — от Колоньи. Еще три представителя России — Андрей Мельниченко Алексей Виценко — заняли 14-е, 20-е и 49-е места соответственно.