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Зимние Олимпийские игры 2018: Итоги олимпийского дня
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Зимние Олимпийские игры 2018: Итоги олимпийского дня 

Рамблер 17 февраля 2018
Фото: РИА Новости
На Олимпиаде в Пхенчане накануне был разыгран 1000-й комплект медалей в истории зимних Игр. Юбилейное золото ушло японскому фигуристу Юдзуру Ханю — победителю в мужском одиночном катании. Россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда оказались в нем же на 7 и 8 месте.
Блестящую победу 17 февраля одержала женская сборная России по хоккею. Ей удалось выйти в полуфинал, выиграв у Швейцарии со счетом 6:2.
Накануне успешно выступил и лыжник Денис Спицов, завоевавший бронзовую медаль на дистанции 15 км свободным стилем. Золото досталось швейцарскому лыжнику Дарио Колонье, серебряным призёром стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. В тот же день бронзовую медаль на дистанции 5000 м завоевала российская конькобежка Наталья Воронина. Золото досталось голландке Эсме Виссер. Серебро у спортсменки из Чехии Мартины Сабликовой.
Вчера неудача постигла российских кёрлингисток. Сборная России проиграла команде США в матче 5-го тура кругового раунда турнира по кёрлингу со счётом 6:7.
Сегодня начнется женский масс-старт в биатлоне, в нем примут участие российские спортсменки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Завершились тренировочные выступления у бобслеистов в двойках. Экипаж Алексея Стульнева показал девятое и восьмое время.
Накануне россиянка Анастасия Таталина показала 12-й результат на соревнованиях по фристайлу. Чемпионкой Игр в слоупстайле стала швейцарская спортсменка Сара Хеффлин стала чемпионкой Игр в слоупстайле. Второй стала ее соотечественница Матильда Гремо, бронза у британки Изабель Аткин.
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