Зимние Олимпийские игры 2018: Итоги олимпийского дня

На Олимпиаде в Пхенчане накануне был разыгран 1000-й комплект медалей в истории зимних Игр. Юбилейное золото ушло японскому фигуристу Юдзуру Ханю — победителю в мужском одиночном катании. Россияне Дмитрий Алиев Михаил Коляда оказались в нем же на 7 и 8 месте.

Блестящую победу 17 февраля одержала женская сборная России по хоккею. Ей удалось выйти в полуфинал, выиграв у Швейцарии со счетом 6:2.

Накануне успешно выступил и лыжник Денис Спицов , завоевавший бронзовую медаль на дистанции 15 км свободным стилем. Золото досталось швейцарскому лыжнику Дарио Колонье, серебряным призёром стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. В тот же день бронзовую медаль на дистанции 5000 м завоевала российская конькобежка Наталья Воронина . Золото досталось голландке Эсме Виссер . Серебро у спортсменки из Чехии Мартины Сабликовой.

Вчера неудача постигла российских кёрлингисток. Сборная России проиграла команде США в матче 5-го тура кругового раунда турнира по кёрлингу со счётом 6:7.

Ульяна Кайшева. Сегодня начнется женский масс-старт в биатлоне, в нем примут участие российские спортсменки Татьяна Акимова

Завершились тренировочные выступления у бобслеистов в двойках. Экипаж Алексея Стульнева показал девятое и восьмое время.

Накануне россиянка Анастасия Таталина показала 12-й результат на соревнованиях по фристайлу. Чемпионкой Игр в слоупстайле стала швейцарская спортсменка Сара Хеффлин стала чемпионкой Игр в слоупстайле. Второй стала ее соотечественница Матильда Гремо, бронза у британки Изабель Аткин.