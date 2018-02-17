Непряева после эстафеты ставит цель выиграть в личной гонке

"Я очень рада сегодняшнему успеху, это первая медаль для меня на взрослом уровне. Но эта награда в эстафетной гонке, и мне теперь нужно обязательно завоевать личную медаль", — сказала Непряева.

В субботу российские лыжницы стали бронзовыми призерами в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, преодолев дистанцию за 52 минуты 7,6 секунды.