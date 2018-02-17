Жамбалова: в эстафете возможно было все

Российская лыжница Алиса Жамбалова, не попавшая в состав команды на женскую лыжную эстафету, считает, что в гонке могло произойти все, что угодно.
"Бороться в любом случае надо. Мало ли, Бьорген бы переволновалась, или еще какие проблемы получила… Хотя для нее это далеко не первый олимпийский старт. Как спортсмен знаю, что все возможно. Однако повторюсь: третье место — очень, очень круто!" — сказала Жамбалова в общении со специальным корреспондентом "Газеты.Ru" Дмитрием Окуневым.
Ранее Жамбалова рассказала о самом сложном моменте женской эстафеты.