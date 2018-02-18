Российские лыжники завоевали медаль на Олимпиаде 

Российские лыжники выиграли олимпийское серебро в эстафете 4х10 км в Пхёнчхане. За команду олимпийских атлетов из России бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов., уступив лидерам гонки — сборной Норвегии в составе Дидрика Тёнсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера, Йоханнеса Клэбо — 9,4 секунды. Норвежцы показали результат 1 час 33 минуты 4,9 секунды, сообщает ТАСС.
Бронзовую медаль завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бкашайдера (+36,9).
На финише россиян встречали болельщики и российская делегация во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которая не могла сдержать слёз, сообщает «Чемпионат».
Накануне женская сборная России — Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская — выиграла бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане в эстафетной гонке. На первом месте оказались норвежки Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген (51.24,3), серебро досталось шведкам: Анне Хог, Шарлотте Калла, Эббе Андерссон, Стине Нильссон (51.26,3).