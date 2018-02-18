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Российским лыжникам вручили серебряные медали на Играх
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Серебряные медали ОИ-2018 вручены российским лыжникам за второе место в эстафете 

ТАСС 18 февраля 2018
Фото: ТАСС
Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований в мужской лыжной эстафете 4х10 км состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Серебряные медали по итогам эстафеты получили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.
Награды российским лыжникам вручила член Международного олимпийского комитета Сари Эссая.
Олимпийские награды в мужской эстафете были разыграны в воскресенье. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 14,3 секунды, уступив норвежцам 9,4 секунды. Чемпионами стали Дидрик Тёнсет, Мартин Сундбю, Симен Крюгер, Йоханнес Клэбо, бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бкашайдера (+36,9).
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), в связи с чем российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
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