Российским лыжникам вручили серебряные медали на Играх

Серебряные медали ОИ-2018 вручены российским лыжникам за второе место в эстафете

Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований в мужской лыжной эстафете 4х10 км состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Серебряные медали по итогам эстафеты получили Андрей Ларьков

Награды российским лыжникам вручила член Международного олимпийского комитета Сари Эссая.

Олимпийские награды в мужской эстафете были разыграны в воскресенье. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 14,3 секунды, уступив норвежцам 9,4 секунды. Чемпионами стали Дидрик Тёнсет, Мартин Сундбю, Симен Крюгер Йоханнес Клэбо , бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бкашайдера (+36,9).

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), в связи с чем российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.