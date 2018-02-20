Легков и Вылегжанин планируют завершить карьеры

Российские лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин озвучили желание завершить карьеры.

— Как я понимаю, Сашка Легков собирается уходить, и Максим Вылегжанин. Больше я ни от кого не слышала. Пока они официально этого не объявили, поэтому официально тоже не могу говорить. Думаю, что, если они решат, что уходят, надо сделать какие-то проводы на последних этапах Кубка мира, чтобы это было красиво, — рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью агентству "Р-Спорт".

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.

Легков, олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в Сочи, и Вылегжанин, обладатель трех серебряных медалей Олимпиады-2014, пропустили Олимпийские игры в Пхенчхане, так как не получили приглашение от МОК.