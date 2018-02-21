«Хочется золота»: «серебро» молодых лыжников дало надежды

«Хочется золота»: «серебро» молодых лыжников из России дало надежды

Сначала Спицов позволил лидировать корейцу Магнуса Киму, но в итоге все же передал эстафету вторым, вслед за шведским лыжником Маркусом Хелльнером

На спуске Большунов «технично объехал шведа», «растряс» группу из восьми человек», но швед и немец «крепко держались за спиной». Большунов передал эстафету «с небольшим заделом» и отправил Спицова на заключительный для него этап. Спицов пропустил вперёд Хелльнера, но не перестал контролировать ситуацию.

На последнем этапе Большунову пришлось «работать без оглядки»: за спиной держались финны и немцы. Однако в итоге он обеспечил себе комфортное преимущество и выход в финал напрямую.

В другом полуфинале бежали главные фавориты норвежцы, но хорошо себя показали и французы, уйдя в отрыв на некоторое время, однако Йоханнес Клэбо «играючи всех обошёл» на финише.

В финале Спицов сразу же вырвался на первую позицию. В итоге он передал эстафету вслед за норвежцем Мартином Сундбю и вместе с французом Морисом Манифика

На втором этапе Клэбо «привычно по-пижонски гулял», а Большунов «притирался к соперникам и не лез вперёд». Позже Манифика сделал решающий рывок и обошёл Спицова, который «доезжал на спуске из последних сил», но шансы на медаль не упустил. Большунов опередил французов на финишной прямой, россияне завоевали «серебро».

Championat.com отмечает, что «юные по лыжным меркам» Спицов и Большунов показали «великолепный результат», и теперь «хочется золота».

Сам Большунов заявил РИА Новости , что «для золота хватало всего», но Спицов сделал «тактическую ошибку» на последнем этапе командного спринта, несколько секунд было потеряно, и Клэбо этим воспользовался.