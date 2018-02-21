Спицов и Большунов вышли в финал командного спринта в Пхенчхане

Российские лыжники Денис Спицов Александр Большунов вышли в финал в командном спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

В первом полуфинале россияне заняли первое место с результатом 15.58,84. Также в финал напрямую вышли шведы.

В финале соревнований примут участие по две лучшие команды из каждого полуфинала, остальные шесть участников отбираются по лучшему времени.

Мужчины. Командный спринт (С)

1-й полуфинал