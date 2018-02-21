Спицов и Большунов вышли в финал командного спринта

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов вышли в финал в командном спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
В первом полуфинале россияне заняли первое место с результатом 15.58,84. Также в финал напрямую вышли шведы.
В финале соревнований примут участие по две лучшие команды из каждого полуфинала, остальные шесть участников отбираются по лучшему времени.
Мужчины. Командный спринт (С)
1-й полуфинал
1. Россия (Денис Спицов, Александр Большунов) — 15.58,82. Швеция (Маркус Хельнер, Калле Хальфварссон) — отставание 0,13. Германия (Себастьян Айзенлауэр, Томас Бинг) — 1,74. Финляндия (Мартти Юльхя, Ристоматти Хакола) — 2,65. Чехия (Мартин Якш, Алеш Разим) — 9,96. Великобритания (Эндрю Масгрэйв, Эндрю Янг) — 31,8