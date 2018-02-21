Американские лыжницы завоевали свою первую медаль в истории

Американские лыжницы завоевали свою первую медаль в олимпийской истории

Американские лыжницы Киккэн Рэндалл и Джессика Диггинс сегодня на Олимпийских играх в Пхёнчхане выиграли золотые медали в командном спринте.

Ранее американские лыжницы никогда не завоёвывали медали на Играх, и эта награда стала для них первой в истории.

Рэндалл до этой победы принимала участие в 17 гонках на Олимпийских играх. Она установила рекорд по самому большому количеству выступлений до завоевания первой награды на зимних Играх, сообщает Gracenote.