Американские лыжницы завоевали свою первую медаль в истории

Американские лыжницы Киккэн Рэндалл и Джессика Диггинс сегодня на Олимпийских играх в Пхёнчхане выиграли золотые медали в командном спринте.
Ранее американские лыжницы никогда не завоёвывали медали на Играх, и эта награда стала для них первой в истории.
Рэндалл и Диггинс также показали лучшее время в полуфинале. В финале они опередили шведок Шарлотту Каллу и Стину Нильссон (серебро) и норвежек Марит Бьорген и Майкен Касперсен Фаллу (бронза). Россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова заняли девятое место.
Рэндалл до этой победы принимала участие в 17 гонках на Олимпийских играх. Она установила рекорд по самому большому количеству выступлений до завоевания первой награды на зимних Играх, сообщает Gracenote.