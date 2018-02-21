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Американские лыжницы завоевали свою первую медаль в истории
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Американские лыжницы завоевали свою первую медаль в олимпийской истории 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: Reuters
Американские лыжницы Киккэн Рэндалл и Джессика Диггинс сегодня на Олимпийских играх в Пхёнчхане выиграли золотые медали в командном спринте.
Ранее американские лыжницы никогда не завоёвывали медали на Играх, и эта награда стала для них первой в истории.
Рэндалл и Диггинс также показали лучшее время в полуфинале. В финале они опередили шведок Шарлотту Каллу и Стину Нильссон (серебро) и норвежек Марит Бьорген и Майкен Касперсен Фаллу (бронза). Россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова заняли девятое место.
Рэндалл до этой победы принимала участие в 17 гонках на Олимпийских играх. Она установила рекорд по самому большому количеству выступлений до завоевания первой награды на зимних Играх, сообщает Gracenote.
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