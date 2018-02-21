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Российскому олимпийцу напророчили проблемы
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Французский лыжник напророчил российскому олимпийцу проблемы с допингом 

Lenta.ru 21 февраля 2018
Французский лыжник Морис Манифика накануне спринтерской гонки предположил, что причиной успешного выступления на Олимпийских играх россиянина Дениса Спицова может быть употребление допинга. Слова спортсмена приводит Expressen.se.
«Я не удивлен его результатами в Корее. Он был силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде», — заявил 31-летний атлет.
В беседе с корреспондентом издания француз намекнул на возможное нарушение Спицовым антидопинговых правил.
«Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», — сказал Манифика.
Ранее 21 февраля российская команда, представленная Спицовым и Александром Большуновым, завоевала серебряные медали в командном спринте. Французская пара Манифика — Жуве замкнула тройку призеров. Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хесфлот Клебо.
На Играх Спицов также стал обладателем бронзовой медали в гонке на 15 километров и серебряной — в эстафете.
На Олимпиаде в Пхенчхане уже зафиксировано нарушение антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Допинг-проба B Александра Крушельницкого оказалась положительной. Вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий стал бронзовым призером в дабл-миксте.
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