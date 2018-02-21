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Спицов сдал четыре допинг-теста на Олимпиаде
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Лыжник Спицов сдал четыре допинг-теста на Олимпийских играх в Пхёнчхане 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российский лыжник Денис Спицов сдал четыре допинг-теста во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом Спицов заявил журналистам.
Ранее Спицов и Александр Большунов завоевали серебро в командном спринте. Для Спицова эта медаль стала уже третьей на Играх в Пхёнчхане — также в активе лыжника серебро в эстафете 4х10 км и бронза в гонке на 15 км.
"Я уже сдал здесь четыре допинг-теста. Вот сегодня не буду сдавать, надо мной сжалились", — сказал Спицов.
Победителями стали норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо, бронзу завоевали французы Морис Манифика и Ришар Жув.
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