Спицов сдал четыре допинг-теста на Олимпиаде

Российский лыжник Денис Спицов сдал четыре допинг-теста во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом Спицов заявил журналистам.
Ранее Спицов и Александр Большунов завоевали серебро в командном спринте. Для Спицова эта медаль стала уже третьей на Играх в Пхёнчхане — также в активе лыжника серебро в эстафете 4х10 км и бронза в гонке на 15 км.
"Я уже сдал здесь четыре допинг-теста. Вот сегодня не буду сдавать, надо мной сжалились", — сказал Спицов.
Победителями стали норвежцы Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо, бронзу завоевали французы Морис Манифика и Ришар Жув.