Гизин выиграла золото ОИ в суперкомбинации

Швейцарка Гизин выиграла золото ОИ-2018 в суперкомбинации

Американка Линдси Вонн, лидировавшая после скоростного спуска, не смогла завершить попытку в слаломе.

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