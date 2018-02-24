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Большунов завоевал «серебро» Олимпиады
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Российский лыжник Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км на ОИ 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 40,8 секунды. Олимпийским чемпионом стал финн Ииво Нисканен, который опередил Большунова на последнем километре гонки и выиграл у россиянина 18,7 секунды. Бронзу завоевал еще один россиянин Андрей Ларьков (отставание 2 минуты 37,5 секунды).
Российские лыжники на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали восемь наград из 16 медалей олимпийских атлетов из России.
Большунов стал десятым призером лыжного марафона среди отечественных спортсменов. Отечественные лыжники три раза побеждали в марафонах на Олимпийских играх: Николай Зимятов выиграл золото в гонке на 50 км на Играх в Лейк-Плесиде в 1980 году, Михаил Иванов победил на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году российские лыжники заняли весь пьедестал: Александр Легков стал первым, Максим Вылегжанин — вторым, Илья Черноусов — третьим. Также медалистами Игр становились Федор Терентьев (бронза на ОИ-1956), Вячеслав Веденин (серебро в 1968-м и бронза в 1972-м), Александр Завьялов (бронза в 1980 году) и Евгений Дементьев (серебро в 2006-м).
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