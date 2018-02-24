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Борец с допингом взялся за разоблачение норвежцев
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DW: немецкий борец с допингом взялся за разоблачение норвежских астматиков 

RT на русском 24 февраля 2018
Фото: Reuters
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, ранее снявший фильм о допинге в России, обратил своё внимание на лыжников из Норвегии. По его словам, существующая антидопинговая система позволяет норвежским спортсменам без уведомления надзорных органов пользоваться препаратами от астмы, имеющими анаболические свойства, пишет Deutsche Welle.
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У автора фильмов о допинге в России появились вопросы к олимпийской сборной Норвегии. Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал существующую антидопинговую систему, которая позволяет норвежским лыжникам пользоваться препаратами от астмы без уведомления надзорных органов, пишет Deutsche Welle.
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Издание напоминает, что Норвегия лидирует в медальном зачёте Олимпийских игр в Пхёнчхане. Причём 13 из 37 медалей этой страны — на счету лыжников. Более того, именно они принесли своей сборной почти половину всех золотых наград.
Между тем, согласно открытым данным, спортсмены из Норвегии взяли с собой на Олимпиаду 6 тыс. доз препаратов от астмы. Это в разы и даже десятки раз больше, чем у других сборных. Необходимость такого объёма лекарств вызвала сомнения у Зеппельта, который снял фильм на эту тему при поддержке шведского телеканала SVT.
По словам издания, у атлетов, выступающих в зимних дисциплинах на выносливость, часто может развиваться так называемая астма физического напряжения. Поэтому неудивительно, что лыжники, применяющие средства от этой болезни, есть едва ли не в каждой сборной.
В частности, в 2015 году 11 российских спортсменов получили разрешение на терапевтическое использование (ТИ) таких препаратов. Примечательно, что если атлеты не превышают определённых объёмов употребления, то они даже не обязаны уведомлять об этом антидопинговые агентства.
Однако масштабы этого явления среди лыжников Норвегии многие годы привлекают внимание прессы и спортивной общественности. Два года назад применение противоастматических препаратов норвежцами обсуждалось особенно активно. Тогда на нарушении правил ТИ попался один из мировых лидеров лыжного спорта Мартин Сундбю, который неоднократно превышал разрешённую дозу лекарства от астмы.
Тем не менее Спортивный арбитражный суд посчитал, что норвежец сделал это непреднамеренно, и Сундбю отделался двухмесячной дисквалификацией и потерей двух побед на этапах Кубка мира. В Пхёнчхане лыжник уже выиграл серебро и два золота, подчёркивает издание.
В своём новом фильме Зеппельт ссылается на исследование датских учёных, подтверждающее анаболическое воздействие на человеческий организм некоторых противоастматических препаратов. «Это явная лазейка для людей, которые хотят применять допинг», — утверждает журналист. По его мнению, это «огромная проблема» для мирового спорта, решением которой необходимо активно заняться, заключает Deutsche Welle.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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