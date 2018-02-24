День 15-й: лыжные подвиги России и страсти по флагу

Серебро и бронза Александра Большунова Андрея Ларькова в лыжном марафоне, разочарования в сноуборде, победа американцев в керлинге, бронза Канады в хоккее и перенос решения по возвращению российского флага на церемонии закрытия Олимпиады. «Газета.Ru» рассказывает о событиях 15-го дня Олимпийских игр в Пхенчхане.

По флагу не определились

24 февраля Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) определяла, сможет ли российская делегация пройти на закрытии Олимпийских игр под национальным флагом, или же все останется по-прежнему, и «Олимпийские атлеты из России» пройдут переж публикой под нейтральным, олимпийским знаменем.

Одним из главных условий возвращения российскому триколору легитимного статуса в олимпийском движении было отсутствие положительных допинг-тестов у выступавших в Пхенчхане российских спортсменов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее лишил россиян бронзы в керлинге, а 24 февраля аннулировал и результаты Сергеевой и Кочержовой.

Впрочем, в МОК не могли не отметить положительную динамику и активное взаимодействие российской делегации с Международным олимпийским комитетом во время доклада.

Сам доклад российская делегация не слушала, находясь за дверями зала заседаний, куда была приглашена по его окончании, чтобы заслушать принятое решение.

Его, правда, не огласили. Четыре часа заседания комиссии, очевидно, получились жаркими, но этого времени так и не хватило, чтобы принять решение.

Оно будет вынесено в самый последний момент, уже в день закрытия Игр. 25 февраля в 2.00 мск Международный олимпийский комитет объявит, сможет ли Россия пройти под своим флагом на торжественной церемонии.

Драма и две медали в лыжном марафоне

Самый престижный вид в лыжных гонках — мужской 50-километровый марафон классическим стилем — как всегда была оставлен напоследок.

Россия надеялась на свою молодую гвардию спортсменов, с честью представивших страну в Пхенчхане в отсутствие признанных лыжных звезд, не получивших от МОК приглашения.

Надежды болельщиков действительно оправдались — российские лыжники выдали очередной незабываемый перфоманс.

Главным его героем был Александр Большунов, который начал гонку не в самом быстром темпе, но когда финн Иво Нисканен и казахстанец Алексей Полторанин оторвались от группы преследователей, бросился в погоню.

За россиянином не смог увязаться никто из основной группы, и Александр, поменяв лыжи на пит-стопе на экваторе гонки, сначала «съел» начавшего после середины дистанции уставать Полторанина, а затем догнал и обошел более свежего Нисканена.

Развязка наступила уже на последнем круге дистанции, перед которым Нисканен тоже заехал на пит-стоп. А вот Большунов, несмотря на обговоренный с тренерами план, этого во второй раз не сделал.

В итоге финн на новых лыжах со свежей смазкой легко отыграл отставание от россиянина, а затем и вовсе убежал от него, избежав борьбы на финише, в чем Большунов особенно силен.

Но немного грустное, с учетом обстоятельств гонки, серебро Большунова стало не единственной российской наградой в лыжном марафоне.

Отставашая почти на три минуты группа преследователей, доставшая по ходу гонки Полторанина, разыграла бронзу. И в этой борьбе Андрей Ларьков разобрался и с норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю, и с канадцем Алексом Харви и с остальными, завоевав медаль.

Разочарования в сноуборде

Большие надежды российские болельщики возлагали и на слалом в сноуборде. По сравнению с Сочи-2014 ситуация там, правда, изменилась не в лучшую сторону.

Вместо двух параллельных дисциплин осталась только одна — гигантский слалом. А ведь четыре года назад Вик Уайлд взял золото не только в гиганте, но и в обычном параллельном слаломе.

У женщин же в гигантском слаломе на домашней Олимпиаде завоевала бронзу Алена Заварзина, которая рассчитывала в Пхенчхане улучшить тот результат.

При этом в гиганте за четыре года произошли изменения в правилах. Вместо двух заездов в основной сетке спортсмены теперь решали все в одной-единственной дуэли.

И важным моментом здесь оказывался выбор дорожки, поскольку красная была явно предпочтительнее синей.

Это было отчетливо видно еще по квалификационным заездам, где спортсмены проезжали как раз по обеим трассам, и результаты каждого из них серьезно разнились в зависимости от дорожки.

Так, например, не попал в плей-офф один из российских лидеров Андрей Соболев , который занимал седьмое место после первого заезда, но в итоге остался за пределами 16-ти лучших. Не вышел в финал и Дмитрий Логинов , допустивший серьезную ошибку в первой попытке, из-за чего вовсе остался последним.

А вот Дмитрий Сарсембаев и Уайлд смогли пройти в плей-офф, причем Вик выбрался на красной дорожке на общее девятое место с 20-й строчке протокола в первой попытке.

Правда, в финале оба наших спортсмена, как андердоги, траекторию не выбирали и уступили, оказавшись на синей части трассы.

Уайлд, кстати, уступил итальянцу Роланду Фишналлеру , четыре года назад не попавшему в плей-офф в гиганте, а затем уступившему именно Уайлду в четвертьфинале в обычном параллельном слаломе.

В итоге золото завоевал швейцарец Невин Гальмарини, серебро досталось корейцу Ли Сан-Хо, а бронзовую награду выиграл словенец Жан Кошир , которого Уайлд обыграл в финале параллельного слалома четыре года назад.

При этом только вышедшая со второго места в плей-офф Заварзина катила по красной трассе, и только она прошла сначала в четвертьфинал, а затем и в полуфинал.

В последних двух заездах у Заварзиной также была удобная часть пути, вот только и в полуфинале против немки Селины Йорг, и в бронзовом заезде с ее соотечественницей Рамоной Хофмайстер Алена падала, из-за чего очень обидно осталась без наград.

Ну а олимпийской чемпионкой в итоге стала выигравшая квалификацию чешка Эстер Ледецкая , которая своей возможностью во всех заездах выступить на красной дорожке воспользовалась идеально.

В прошедшем утром финале в биг-эйре успех праздновал канадец Себастьян Тутан, вторым стал американец Кайли Мэк, а бронза досталась спортсмену из Великобритании Билли Моргану

Новые коньки без россиян

В конькобежном спорте завершали программу Игр масс-старты у женщин и мужчин. В новой для Олимпиад гонке россияне участия не принимали, а победы одержали представители Азии.

У женщин победила японка Нана Такаги , которая опередила кореянку Ким Бо Рым и голландку Ирен Схаутен.

У мужчин золото досталось хозяину трассы Ли Сын Хуну, а Барт Свинс из Бельгии и Кун Вервей из Нидерландов завоевали серебро и бронзу.

Унылые горные лыжи

Участвовала российская сборная в смешанных командных соревнованиях в горнолыжном спорте, однако уже в 1/8 финала уступила со счетом 0:4 Норвегии.

Норвежцы в итоге завоевали бронзу в напряженной дуэли с Францией, а золото досталось швейцарской команде, которая разобралась в финале с австрийцами.

Американский подвиг в керлинге

Фантастического результата добилась в Пхенчхане американская мужская сборная, которая впервые в истории завоевала золотые медали.

Команда Джона Шустера заняла третье место на групповом этапе, после чего смогла выбить в полуфинале в невероятном по напряжению матче грозную канадскую сборную, еще никогда не пролетавшую мимо финалов олимпийских турниров по керлингу.

Для самих США лучшим результатом до сих пор была бронза Турина-2006, но и в финале Шустер и Ко не остановились и переиграли Швецию — 10:7.

Решающим оказался последний бросок американского скипа в восьмом энде, когда он выбил два шведских камня, оставив в доме сразу пять американских.

У женщин состоялся матч за бронзу, в котором Япония оказалась сильнее команды из Великобритании — 5:3.

Бобслейное бессилие

Сборная России по бобслею представлена в четверках только командой Максима Андрианова , и после первых двух попытах она занимает только 16-е место без каких-либо шансов на борьбу за медали.

После двух попыток лидирует четверка немецкого пилота Фраческо Фридриха, которая на 0,28 секунды опережает экипаж Вон Юн Чжона.

«Кленовая» бронза

Сборная Канады смогла оправиться от провала в полуфинале мужского хоккейного турнира в матче с Германией и переиграла в поединке за бронзу Чехию.

«Кленовые листья» с первых минут владели инициативой и не позволили сопернику зацепиться за медаль — 6:4.