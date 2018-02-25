Бьорген завоевала восьмую золотую медаль ОИ

Лыжница Бьорген повторила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ

Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала восьмую золотую медаль зимних Олимпийских игр и повторила рекорд по этому показателю.

В воскресенье Бьорген выиграла гонку на 30 км классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее она установила рекорд по общему числу медалей на зимних Олимпиадах, превзойдя достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Теперь в ее активе 15 медалей зимних Игр (восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых).

Бьорген дебютировала на Олимпиадах в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Норвежка является восьмикратной олимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка мира, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира (177) среди мужчин и среди женщин, всего в ее активе 283 призовых мест.