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Бьорген завоевала восьмую золотую медаль ОИ
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Лыжница Бьорген повторила рекорд по числу золотых медалей на зимних ОИ 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: EPA
Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала восьмую золотую медаль зимних Олимпийских игр и повторила рекорд по этому показателю.
В воскресенье Бьорген выиграла гонку на 30 км классическим стилем на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее она установила рекорд по общему числу медалей на зимних Олимпиадах, превзойдя достижение норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. Теперь в ее активе 15 медалей зимних Игр (восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых).
Бьорген дебютировала на Олимпиадах в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Норвежка является восьмикратной олимпийской чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка мира, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира (177) среди мужчин и среди женщин, всего в ее активе 283 призовых мест.
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