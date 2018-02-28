Белорукова: мы доказали всем, что Россия чиста и может бороться за медали

Лыжница Юлия Белорукова обратились к президенту РФ Владимиру Путину на встрече главы государства с победителями и призёрами Олимпиады в Пхёнчхане (Корея). На Играх-2018 Белорукова завоевала две бронзовые медали — в спринте классическим стилем и в эстафете 4х5 км. «От лица всей нашей команды лыжных гонок я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за этот шанс. Благодаря вашей поддержке мы справились. Даже несмотря на молодость состава, мы доказали всем, что Россия чиста и может бороться за медали в любой ситуации», — передаёт слова Белоруковой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин