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Белорукова: мы доказали всем, что Россия чиста и может бороться за медали
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Белорукова: мы доказали всем, что Россия чиста и может бороться за медали 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Лыжница Юлия Белорукова обратились к президенту РФ Владимиру Путину на встрече главы государства с победителями и призёрами Олимпиады в Пхёнчхане (Корея).
На Играх-2018 Белорукова завоевала две бронзовые медали — в спринте классическим стилем и в эстафете 4х5 км.
«От лица всей нашей команды лыжных гонок я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за этот шанс. Благодаря вашей поддержке мы справились. Даже несмотря на молодость состава, мы доказали всем, что Россия чиста и может бороться за медали в любой ситуации», — передаёт слова Белоруковой корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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