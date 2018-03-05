Крюков победил в масс-старте на 25 км в рамках Дёминского лыжного марафона 

4 марта в Дёмино прошла серебряная гонка традиционного международного Дёминского лыжного марафона — FIS/Worldloppet 2018. Спортсмены соревновались в масс-старте на 25 км классическим стилем. Победу одержал Никита Крюков с результатом 1:00.46. Второе место у Евгения Дементьева (1:00.47), третьим стал Евгений Цепков (1:00.49).
В женских соревнованиях первенствовала Ольга Румянцева (1:11.55). Второй результат продемонстрировала Оксана Яковлева (1:11.58). Третье место заняла Варвара Прохорова (1:14.47).