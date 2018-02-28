Ещё
В Устьянском районе разыграли медали по скиатлону
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Устьянском районе разыграли медали по скиатлону 

АиФ Архангельск 28 февраля 2018
Фото: АиФ Архангельск
На Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в «Малиновке» прошли гонки по женскому скиатлону.
«Золото» завоевала мастер спорта международного класса, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ, Полина Кальсина с результатом в 44 минуты 26,5 секунды. На втором месте — Яна Кирпиченко, а «бронзу» получила Ольга Царева. Женщины из Архангельской области оказались на 16 и 19 местах — это спортсменки Светлана Николаева и Екатерина Ядовина.
«С самого старта лыжи шли идеально и получалось идти с небольшим запасом, — говорит Полина Кальсина. — Я оторвалась от преследовательниц только на последнем подъёме, но уже на стадионе они меня опять догнали и только на финише всё решилось».
Напомним, соревнования по лыжным гонкам в «Малиновке» продлятся до 3 марта.
АиФ Архангельск: последние новости
Дети ждут подарков На чемпионат в Архангельске приедут звёзды баскетбола В Архангельске открылся новый тир для профессиональных стрелков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение