В Устьянском районе разыграли медали по скиатлону

На Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в «Малиновке» прошли гонки по женскому скиатлону.

«Золото» завоевала мастер спорта международного класса, представляющая Ханты-Мансийский автономный округ, Полина Кальсина с результатом в 44 минуты 26,5 секунды. На втором месте — Яна Кирпиченко, а «бронзу» получила Ольга Царева . Женщины из Архангельской области оказались на 16 и 19 местах — это спортсменки Светлана Николаева и Екатерина Ядовина.

«С самого старта лыжи шли идеально и получалось идти с небольшим запасом, — говорит Полина Кальсина. — Я оторвалась от преследовательниц только на последнем подъёме, но уже на стадионе они меня опять догнали и только на финише всё решилось».

Напомним, соревнования по лыжным гонкам в «Малиновке» продлятся до 3 марта.