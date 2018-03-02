Лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

«Сергей болел, находится не в лучшей форме, и ехать в тот же Лахти в роли статиста смысла нет», — сказала она, отметив, что Устюгов будет целенаправленно готовиться к чемпионату России, который пройдёт в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля.

В рамках Кубка мира остались старты в финском Лахти, норвежских Драммене и Осло, а также в шведском Фалуне.

Ранее сообщалось, что лыжники Спицов, Большунов и Белорукова выступят на этапе КМ в Лахти.