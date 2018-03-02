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Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира
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Лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира 

RT на русском 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
«Сергей болел, находится не в лучшей форме, и ехать в тот же Лахти в роли статиста смысла нет», — сказала она, отметив, что Устюгов будет целенаправленно готовиться к чемпионату России, который пройдёт в Сыктывкаре с 23 марта по 1 апреля.
В рамках Кубка мира остались старты в финском Лахти, норвежских Драммене и Осло, а также в шведском Фалуне.
Ранее сообщалось, что лыжники Спицов, Большунов и Белорукова выступят на этапе КМ в Лахти.
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