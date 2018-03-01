При поддержке Ростех пройдет самый крупный лыжный марафон России

В Рыбинске 3 и 4 марта пройдет XI традиционный международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet 2018. Участие в крупнейшем лыжном марафоне России примут более 2500 спортсменов из 20 стран мира. Официальным партнером соревнований второй год подряд выступает Госкорпорация Ростех.

Деминский лыжный марафон является самым крупным в России с 2010 года. По итогам прошлого сезона он занял восьмое место среди лучших марафонов мира, а в этом году впервые в своей истории вошел в Кубок лыжных марафонов FIS Worldloppet, что еще больше повысило статус соревнований.

В этом году участие в соревновании примут более 2500 спортсменов. На старт выйдут марафонцы из Норвегии, Германии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Италии, Японии, Канады, Эстонии, Казахстана, Латвии, Словакии, Финляндии, республики Беларусь. Впервые примут участие лыжники из Грузии, во второй раз — из Индии, Испании.

«Снега выпало достаточно. Трасса в отличном состоянии и соответствует всем мировым стандартам. Над ее созданием трудятся специалисты высочайшего классы, которые прокладывали маршруты для Олимпиады в Сочи. Над организацией соревнований работают сотни человек. С каждым годом международные федерации FIS и Worldloppet предъявляют новые требования к проведению соревнований. В этом году установим дополнительные пункты обогрева, отдыха и первой медицинской помощи, организуем непрерывную онлайн-трансляцию с ведение группы лидеров», — рассказал директор Ростех Деминского лыжного марафона Александр Игнатьев

Первый день соревнований 3 марта откроет главная гонка на 50 км свободным стилем, включенная в официальные календари Международной федерации лыжного спорта FIS и Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. 4 марта станет днем гонок классическим стилем на 25, 10 и 5 километров. Также на километровую дистанцию выйдут самые маленькие участники беби-марафона.

Российским спортсменам будут противостоять сильнейшие лыжники сборных мира. В Рыбинск приедут бронзовый призер Сочи Иван Перрийя Буатё из Франции, его соотечественники Луи Гигонэ, Жерар Агнеле и сильнейшая лыжница Аурели Дабудик. На старт Деминского марафона выйдет и главная соперница француженки Мария Графнингс из Швеции. По традиции приедет бронзовый призер Солт-Лейк-Сити и большой друг Деминского лыжного марафона, чемпионка мира по ски-альпинизму Наташа Леонарди-Кортези. Побежит марафон двукратная чемпионка мира по зимнему триатлону Юлия Сурикова . О своем участии заявили также 76 мастеров Worldloppet.

Для зрителей подготовлена насыщенная развлекательная программа. Всех гостей ждут на конкурсе «Рыбинская заваруха», где можно будет попробовать ароматную уху прямо с костра. Для тех, кто соблюдает пост, в 100-литровом котле сварят постные «Щи по-волжски». Для детей предусмотрены игровые зоны, конкурсы с аниматорами и ростовыми куклами. Ожидается, что за два дня соревнований Демино посетят более 10 000 человек.