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Кто едет в Пхёнчхан на Паралимпиаду из Коми?
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Кто едет в Пхёнчхан на Паралимпиаду из Коми? 

АиФ Пермь 1 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Кто из наших спортсменов поедет на Паралимпиаду?
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и председатель исполкома ПКР Павел Рожков встретились со спортсменами, тренерами и специалистами по лыжным гонкам и биатлону перед выездом на заключительные тренировки в преддверии XII Паралимпийских зимних игр. Среди аккредитованных спортсменов есть и представительница Республики Коми Мария Иовлева, сообщили в Паралимпийском комитете России. Иовлева — двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призёр зимних Паралимпийских игр 2010 г. в Ванкувере. Мужская команда, в составе которой на Паралимпиаду должен был поехать обладатель Кубка мира Иван Голубков, заявлена не была. Поэтому никто из российских лыжников туда не поедет.
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