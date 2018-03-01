Кто едет в Пхёнчхан на Паралимпиаду из Коми?

Кто из наших спортсменов поедет на Паралимпиаду? Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и председатель исполкома ПКР Павел Рожков встретились со спортсменами, тренерами и специалистами по лыжным гонкам и биатлону перед выездом на заключительные тренировки в преддверии XII Паралимпийских зимних игр. Среди аккредитованных спортсменов есть и представительница Республики Коми Мария Иовлева , сообщили в Паралимпийском комитете России. Иовлева — двукратная паралимпийская чемпионка и серебряный призёр зимних Паралимпийских игр 2010 г. в Ванкувере. Мужская команда, в составе которой на Паралимпиаду должен был поехать обладатель Кубка мира Иван Голубков, заявлена не была. Поэтому никто из российских лыжников туда не поедет.