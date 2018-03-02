Бессмертных выиграл масс-старт на 50 км в финале КМ

Лыжник Александр Бессмертных сегодня в финале Кубка России в Архангельской области выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем. Второе место в гонке занял Евгений Белов, третье — Дмитрий Япаров.
Турнир входит в программу Всероссийских соревнований для спортсменов, не получивших приглашений для участия в Играх в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Кононовская, Архангельская область Мужчины. Масс-старт. 50 км. Классический стиль
1. Александр Бессмертных — 2:14.25,1 2. Евгений Белов — 28,4 3. Дмитрий Япаров — 42,0.