Бессмертных выиграл масс-старт на 50 км в финале КМ

Бессмертных выиграл масс-старт на 50 км в финале Кубка России по лыжным гонкам

Лыжник Александр Бессмертных сегодня в финале Кубка России в Архангельской области выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем. Второе место в гонке занял Евгений Белов , третье — Дмитрий Япаров Турнир входит в программу Всероссийских соревнований для спортсменов, не получивших приглашений для участия в Играх в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Финал Кубка России. Кононовская, Архангельская область Мужчины. Масс-старт. 50 км. Классический стиль 1. Александр Бессмертных — 2:14.25,1 2. Евгений Белов — 28,4 3. Дмитрий Япаров — 42,0.