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Бессмертных выиграл масс-старт на 50 км в финале КМ
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Бессмертных выиграл масс-старт на 50 км в финале Кубка России по лыжным гонкам 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Лыжник Александр Бессмертных сегодня в финале Кубка России в Архангельской области выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем. Второе место в гонке занял Евгений Белов, третье — Дмитрий Япаров.
Турнир входит в программу Всероссийских соревнований для спортсменов, не получивших приглашений для участия в Играх в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Кононовская, Архангельская область Мужчины. Масс-старт. 50 км. Классический стиль
1. Александр Бессмертных — 2:14.25,1 2. Евгений Белов — 28,4 3. Дмитрий Япаров — 42,0.
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