На Южном Урале стартовал Кубок мира по фристайлу

В Челябинской области прошел первый соревновательный день Кубков мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», сообщают в пресс-службе регионального минспорта.

В двух квалификационных заездах приняли участие 76 сильнейших спортсменов из 17 стран мира. В финальные заезды прошли шестеро российских кроссменов.

Лучшим в первой мужской квалификации среди россиян стал Евгений Можаев , показавший 10 результат. Во второй квалификации лучшее время среди российских спортсменов показал Сергей Ридзик

Семен Денщиков. По результатам квалификации в финалы этапа Кубка мира из российских спортсменов прошли трое — Сергей Ридзик, Игорь Омелин