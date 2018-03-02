На Южном Урале стартовал Кубок мира по фристайлу 

В Челябинской области прошел первый соревновательный день Кубков мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», сообщают в пресс-службе регионального минспорта.
В двух квалификационных заездах приняли участие 76 сильнейших спортсменов из 17 стран мира. В финальные заезды прошли шестеро российских кроссменов.
Лучшим в первой мужской квалификации среди россиян стал Евгений Можаев, показавший 10 результат. Во второй квалификации лучшее время среди российских спортсменов показал Сергей Ридзик.
По результатам квалификации в финалы этапа Кубка мира из российских спортсменов прошли трое — Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Семен Денщиков.
В женской квалификации право выступать в финалах обоих этапов Кубка мира, из российских участниц завоевала только представительница Южного Урала Анастасия Чирцова.