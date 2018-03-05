Ещё
Первый этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP выиграли Кайроли, Херлингс и Паулс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP выиграли Кайроли, Херлингс и Паулс 

Motonews.ru 5 марта 2018
Фото: Motonews.ru
В минувшие выходные в Аргентине на треке Неукен прошел первый в этом году уикенд чемпионата мира по мотокроссу — в классах MXGP и MX2.
В главном классе серии результаты аргентинского этапа таковы. Первую гонку уикенда выиграл итальянец Антонио Кайроли на КТМ. Вторым стал голландец Джеффри Херлингс на КТМ. Третье место занял бельгиец Клемент Десаль на Kawasaki. Во второй гонке победителем стал Херлингс, вторым пришел Кайроли, а третьим снова Десаль.
Россиянин Евгений Бобрышев, который в этом году сменил команду и мотоцикл и пересел с Honda на Suzuki и выступает за команду BOS GP, — в первой гонке уикенда в Аргентине стал четырнадцатым, а во второй — девятым.
В классе MX2 итоги Аргентины следующие. Первую гонку выиграл латыш Йонас Паулс на КТМ. Вторым стал австралиец Хантер Лоуренс на Honda. Третье место занял датчанин Томас Кьер Олсен на Husqvarna. Во второй гонке первым снова стал Паулс, вторым — Томас Кьер Олсен, а третьим — Дэриан Санайей на Kawasaki.
Россиянин Всеволод Брыляков на Yamaha — в первой гонке стал девятым, а во второй — тоже девятым.
Следующий этап MXGP-2018 пройдет 18 марта в голландском Валькенсваарде.
Всего в этом году чемпионат по мотокроссу MXGP-2018 состоит из 19 этапов. Завершится он этапом в Италии на треке Имола 30 сентября. Как и в прошлом году, запланирован этап в России — на треке Орленок. Он будет шестым по счету и пройдет 1 мая.
Motonews.ru: последние новости
BMW обновляет мотоциклы GS F-серии Первый этап WSBK-2018 в Австралии завершился победой Марко Меландри на Ducati Россияне оккупировали весь пьедестал на этапе чемпионата по спидвею на льду
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение