Первый этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP выиграли Кайроли, Херлингс и Паулс

В минувшие выходные в Аргентине на треке Неукен прошел первый в этом году уикенд чемпионата мира по мотокроссу — в классах MXGP и MX2.

В главном классе серии результаты аргентинского этапа таковы. Первую гонку уикенда выиграл итальянец Антонио Кайроли на КТМ. Вторым стал голландец Джеффри Херлингс на КТМ. Третье место занял бельгиец Клемент Десаль на Kawasaki. Во второй гонке победителем стал Херлингс, вторым пришел Кайроли, а третьим снова Десаль.

Россиянин Евгений Бобрышев , который в этом году сменил команду и мотоцикл и пересел с Honda на Suzuki и выступает за команду BOS GP, — в первой гонке уикенда в Аргентине стал четырнадцатым, а во второй — девятым.

В классе MX2 итоги Аргентины следующие. Первую гонку выиграл латыш Йонас Паулс на КТМ. Вторым стал австралиец Хантер Лоуренс на Honda. Третье место занял датчанин Томас Кьер Олсен на Husqvarna. Во второй гонке первым снова стал Паулс, вторым — Томас Кьер Олсен, а третьим — Дэриан Санайей на Kawasaki.

Россиянин Всеволод Брыляков на Yamaha — в первой гонке стал девятым, а во второй — тоже девятым.

Следующий этап MXGP-2018 пройдет 18 марта в голландском Валькенсваарде.

Всего в этом году чемпионат по мотокроссу MXGP-2018 состоит из 19 этапов. Завершится он этапом в Италии на треке Имола 30 сентября. Как и в прошлом году, запланирован этап в России — на треке Орленок. Он будет шестым по счету и пройдет 1 мая.