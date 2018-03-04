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Шведка Неслунд победила на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске
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Шведка Неслунд победила на этапе Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске 

ТАСС 4 марта 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 марта. Шведская фристайлистка Сандра Неслунд заняла первое место в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Челябинске.
Второе место в финальном заезде заняла канадка Бриттани Фелан, третьей стала швейцарка Фанни Смит. Россиянка Анастасия Чирцова заняла четвертое место в четвертьфинальном заезде и не смогла пробиться в полуфинал.
В субботу в первый день соревнований победу одержала Смит. Второе место заняла Фелан, третьей стала австрийка Катрин Офнер. Чирцова заняла 13-е место, завершив борьбу на стадии 1/4 финала, другая россиянка Виктория Завадовская не прошла квалификацию и стала 19-й.
Этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинске завершился в воскресенье. Следующий этап станет заключительным в сезоне и пройдет 17 марта во французском Межеве.
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