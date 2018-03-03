Лыжница Гущина стала первой в масс-старте на Всероссийских спортивных соревнованиях

Лыжница Мария Гущина из Ханты-Мансийского автономного округа заняла первое место в масс-старте на 30 км классическим стилем на Всероссийских спортивных соревнованиях, сообщает ТАСС

Гущина прошла дистанцию за один час 29 минут 51 секунду. Второй стала Лариса Рясина из Санкт-Петербурга (1:31.30,1), третье место заняла Диана Головань из Республики Хакасия (1:32.18,3).

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, которые не были приглашены на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.