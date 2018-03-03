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Лыжница Гущина стала первой в масс-старте на Всероссийских спортивных соревнованиях
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Лыжница Гущина стала первой в масс-старте на Всероссийских спортивных соревнованиях 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Лыжница Мария Гущина из Ханты-Мансийского автономного округа заняла первое место в масс-старте на 30 км классическим стилем на Всероссийских спортивных соревнованиях, сообщает ТАСС.
Гущина прошла дистанцию за один час 29 минут 51 секунду. Второй стала Лариса Рясина из Санкт-Петербурга (1:31.30,1), третье место заняла Диана Головань из Республики Хакасия (1:32.18,3).
Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, которые не были приглашены на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
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