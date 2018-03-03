«Секс-символ и Гагарин нашей лыжни» Денис Спицов рассказал про подготовку к Олимпиаде и свой неожиданный успех

До начала Олимпийских Игр в Пхенчхане имя 21-летнего тюменского лыжника Дениса Спицова было мало кому известно. Этот улыбчивый парень не входил в число основных претендентов на поездку в Южную Корею, он находился в запасе. Но когда стало известно, что Сергея Устюгова и других лидеров российской лыжной команды не приглашают на Игры, Спицов получил шанс. От молодого дебютанта Олимпийских игр никто не ждал медалей, но он уже в первой гонке доказал, что может бороться за них. В скиатлоне Денис Спицов финишировал четвертым, а после завоевал бронзу и два серебра.

Олимпийский призер по лыжным гонкам переехал в Тюмень в 2011 году

Мы поговорили с лыжником, которого по праву можно назвать главным открытием минувшей Олимпиады. Узнали, как он шел к своему успеху и выяснили, почему он переехал из родной Вологодской области в Тюмень.

Денис Спицов родился16 августа 1996 года в поселке Вожега Вологодской области. Неоднократный призёр чемпионатов мира среди юниоров (2015, 2016, 2017, 2018) участвует во взрослых соревнованиях с сезона 2015/2016.

— Денис, до начала Олимпиады ты не входил в основной состав команды и, наверняка, целенаправленно не готовился к Играм?

— Если честно, в начале сезона я настраивался психологически, что нужно готовиться к Олимпиаде. Но представить, что поеду и буду бежать все эти гонки, конечно, не мог. Больше верил в это тренер. Он всегда говорил, что ничего невозможного нет, мы очень сильные и можем всех обыгрывать. Сам я заранее рассчитывать на медали не мог. На этапах Кубка мира у меня не было ни единого подиума. Ехал на Олимпиаду просто показать, на что я способен сейчас и очень рад, что мне удалось завоевать личную бронзу и два серебра.

— В лыжных гонках немаловажную роль играет подготовка инвентаря. Как на прошедшей Олимпиаде сработали сервисмены нашей команды?

— На этой Олимпиаде у нас были лучшие лыжи. Наша сервис-бригада сработала просто идеально. Могу сказать только про последний «полтинник». Эта гонка у меня не задалась с самого начала, и лыж подходящих на эту погоду почему-то не оказалось. У меня пока не такой большой боевой комплект, а так все гонки лыжи работали на очень высоком уровне и скиатлон тому доказательство. Потому что я выходил на спуск и был сам удивлен, что у меня так классно едут лыжи. Психологически я даже боялся подвести команду, потому что они столько вложили в эти лыжи и в нас. Бросать борьбу в гонке из-за падения, которое случилось практически сразу после старта в скиатлоне, я не мог. Эту гонку я пробежал на лыжах Лехи Червоткина, а все оставшиеся на лыжах Сергея Устюгова.

21-летний лыжник не считает себя звездой

— Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал тебя секс-символом и Гагариным нашей лыжни, а президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предположила, что благодаря своему обаянию ты, наверняка, станешь любимцем миллионов.

— Я, если честно, такого не слышал и не читал, поэтому не знаю (улыбается). Хорошо, если так. А вообще я не очень медийный человек и хочется как-то скрыться от этого всего. Из аэропорта мы выходили окольными путями, потому что там было очень много болельщиков.

— Елена Вяльбе на Играх поддерживала вас с трибун. Удалось с ней пообщаться?

— До Олимпиады мы Елену Валерьевну слегка побаивались, потому что она у нас очень строгая. Но в Пхенчхане мы встречались вне олимпийской деревни, общались разговаривали, пили чай с тортом. Она очень нас любит и поддерживает в любой ситуации. Большое ей спасибо за это.

— Денис, ты родом из Вологодской области. Расскажи, как и когда ты переехал в Тюмень?

— В 2011 году меня пригласили на учебу в спортивный класс. Я приехал в Тюменьи пошел тогда, по-моему, в девятый класс. В итоге аттестат я получал в червишевской школе. Там был отдельный класс только для спортсменов. Учителя нам помогали и способствовали достижению хороших результатов.

Денис, привыкший к тюменским морозам, на Олимпиаде практически все гонки бежал без шапки

— Ты хорошо учился в школе?

— Я окончил девять классов на четверки и пятерки, а потом учительница по биологии поставила мне тройку. Она сказала: «ты не ходишь на учебу и много пропускаешь, вот был бы ты чемпионом мира или на Олимпиаду поехал я бы, тебе просто так поставила четверку». Возможно, сейчас она жалеет, что тогда пожалела мне хорошую оценку (улыбается), и я не закончил школу без троек.

— Денис, расскажи, в каком возрасте ты начал заниматься спортом?

— Впервые я пришел в лыжи в третьем классе, но в первый год не заладилось. Я даже не готовился для зимы — просто в футбол гоняли. А потом уже в четвертом классе тренер поинтересовался, почему мы не ходим, хотя числимся в секции. И после этого я начал тренироваться постоянно. В восьмом классе я делал по три тренировки в день и даже в ущерб учебе, поэтому я очень рад, что мне потом представилась возможность попасть в спортивный класс. Здесь действительно очень помогали, и нам удавалось совмещать учебу и спорт.

На своей дебютной Олимпиаде в Южной Корее тюменский лыжник завоевал три медали

— Тюмень успела стать для тебя родной?

— Естественно! Я живу здесь с 2011 года, и мне очень нравится город и инфраструктура. У нас огромный центр зимних видов спорта и губернатор, который помогает развитию лыжных гонок и биатлона. Очень жаль, что Тюмень лишилась этапа Кубка мира по лыжам, потому что мы все планировали и хотели участвовать в нем. Надеюсь, это еще случится.

— Какие сейчас у тебя планы?

— Никаких планов особо нет. Хочется немного отдохнуть и подкопить силы и эмоции на оставшиеся этапы Кубка мира. Многие думают, что все так просто и легко — 21 год и олимпийские медали. Но на самом деле это очень большой труд, не раз приходилось переступать через себя, через боль, через дикую усталость и идти дальше к своей цели. Не раз были поражения и досадные падения.

— Тебе когда-нибудь хотелось все бросить?

— Обычно хочется все бросить, когда ты готовишься постоянно и выполняешь все нагрузки, а почему-то нет результата. Хотя со временем, с каждым следующим стартом результат все растет и растет. А вообще желание бросить, наверное, бывает у всех. Эти дурные мысли проходят после гонок. Встаешь со свежей головой, новыми мыслями и работаешь дальше.

Денис Спицов на встрече с тюменскими спортсменами

— Что пожелаешь юным тюменским лыжникам, для которых ты стал кумиром?

— Нужно ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Не так, как я. Я не верил в себя, и когда попал в юниорскую команду, не видел себя дальше. Думал, что может быть выше? И вот видите результат. Не нужно ничего бояться, у каждого есть огромный потенциал и возможности показать высокий результат.

Свою личную медаль — бронзу, завоеванную в индивидуальной гонке — Денис Спицов посвятил отцу. Прапорщик милиции Сергей Спицов погиб в 2009 году в ДТП при исполнении служебного долга. Именно он привел Дениса в лыжные гонки. Мать призера Олимпийских игр — Татьяна — работает воспитателем в детском саду.

Денис Спицов является выпускником тюменской школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой. Сейчас обладатель трех олимпийских медалей учится в институте физической культуры ТюмГУ.

Денис Спицов и Александр Большунов после финиша в командном спринте

Две из трех медалей на прошедшей Олимпиаде Денис Спицов завоевал в компании с еще один тюменским лыжником Александром Большуновым. О том, как и когда он пришел в спорт и почему после четырех наград, привезенных с Игр в Южной Корее, у него осталось разочарование — читайте в интервью 72.ru.