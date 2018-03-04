Лыжник Большунов занял второе место на этапе Кубка мира в Финляндии 

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км на этапе Кубка мира в Финляндии, сообщает ТАСС.
Его финишное время 33 минуты 21 секунда.
Золотую медаль завоевал Алексей Полторанин из Казахстана (33:11,9), третье место у финна Ииво Нисканена (33:32,8).
Кубок мира проходит в финском Лахти.
Лыжные гонки. Кубок мира. Финляндия. Классический стиль 1. Алексей Полторанин (Казахстан) — 33:11,9 2. Александр Большунов (Россия) — 33,21 3. Ииво Нисканен (Финляндия) — 33:32,8