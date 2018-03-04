Немецкий лыжник выступил в форме сборной России

Немецкий лыжник, серебряный призёр Олимпиады 2010 года в командном спринте Тим Чарнке выступил на супермарафоне «Васалоппет» в Швеции в форме российской сборной, сообщает Aftonbladet

«Он очень любит российских гонщиков и говорит по-русски. Я абсолютно уверен, что это способ показать, что он поддерживает российскую систему», — сказал Бломквист в форме сборной России. По мнению комментатора канала SVT Андерса Бломквиста, таким образом спортсмен хотел выразить поддержку российским лыжникам, которые наряду с другими спортсменами были отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Чарнке родился в ГДР в 1989 году. «Васалоппет», массовая лыжная марафонская гонка на 90 км между поселком Селен и городом Мура в Даларне, проводится в Швеции в первое воскресенье марта.