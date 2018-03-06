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Немецкий лыжник объяснил выступление в российской форме
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Немецкий лыжник объяснил выступление в российской форме 

Lenta.ru 6 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Немецкий лыжник Тим Чарнке рассказал, зачем надел российскую форму во время марафона «Васалоппет». Его слова приводит Expressen.
«Это единственный лыжный костюм, который у меня был. И он был самым удобным, в котором я мог бы стартовать прямо сейчас. Но это можно рассматривать и как мой манифест. У меня много друзей в России. То, что с ними произошло за неделю до Олимпиады в Пхенчхане, было ужасно», — сказал Чарнке.
Лыжник 4 марта выступил на супермарафоне в Швеции в форме сборной России. По словам комментатора канала SVT Андерса Бломквиста, таким образом Чарнке хотел выразить поддержку российским спортсменам.
На Играх-2018 россияне выступали в особом статусе «олимпийские атлеты из России». Спортсменам была запрещена национальная символика.
Чарнке — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в командном спринте. В 2017 году спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры.
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