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Летающий лыжник Стох выиграл этап Кубка мира в Лахти, Климов — 29-й
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Летающий лыжник Стох выиграл этап Кубка мира в Лахти, Климов — 29-й 

Чемпионат.com 5 марта 2018
В Лахти (Финляндия) завершился 13-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион поляк Камиль Стох. Лучший из россиян, Евгений Климов, продемонстрировал 29-й результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 13-й этап. Лахти. Мужчины
1. Камиль Стох (Польша) — 314,2.
2. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 286,0.
3. Штефан Крафт (Австрия) — 285,9…
29. Евгений Климов (Россия) — 233,3…
45. Денис Корнилов (Россия) — 86,0.
46. Михаил Назаров (Россия) — 83,4.
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